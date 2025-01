Die „Sonnen-Pizzeria“ bietet jetzt auch Döner an

Gastronomie in Alsleben

Alsleben/MZ. - Ob er lieber Döner oder Pizza isst? Da will sich Acar Memet nicht festlegen. „Ich mag beides gern“, sagt der 42-Jährige. Und er muss sich auch gar nicht entscheiden, denn seit Beginn des Jahres gibt es beides in der „Sonnen-Pizzeria“ in Alsleben. Zusammen mit Mikail Saylemez hat Memet die Pizzeria übernommen - und das Angebot erweitert. „Sonnen Pizzeria&Dönerhaus“ heißt die Gaststätte, die im Juli 2023 von Musa Yalan eröffnet worden war, daher auch nach der Wiedereröffnung.