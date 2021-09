Die perfekte Illusion an Plattenbau in Bernburg

Auftraggeber Peter Arlt, Geschäftsführender Vorstand der Wohnungsgenossenschaft, und Künstler Marco Brzozowski begutachten auf der Annenbrücke in Bernburg das Meisterwerk am Giebel des Plattenbaus.

Bernburg/MZ/tad - Das Gerüst am Giebel des sanierten Plattenbaus Vor dem Nienburger Tor 32 bis 35 ist gefallen und hat den Blick freigegeben auf eine beeindruckende Illusionsmalerei. Künstler Marco Brzozowski (rechts) aus dem brandenburgischen Premnitz hat seit Anfang August im Auftrag der Wohnungsgenossenschaft dieses für Bernburg einmalige Wandbild in 3D-Optik geschaffen. Das Motiv soll das vielfältige Leben in der Platte des Großvermieters plastisch darstellen.

„Das ist toll geworden. Ein großes Lob an den Künstler “, sagte die Talstädterin Ilona Fürtig, als sie am Mittwoch mit ihrem Fahrrad auf der Annenbrücke stoppte, um das Meisterwerk zu bestaunen. Der 37-jährige Maler hat die Illusion so konzipiert, dass sie genau von dort am besten wirkt. Das Bild verführt das Auge - auch dank aufgemalter Schatten - zur Annahme, dass die Platten der Etagen frei im Raum schweben.

„Ich bin sehr happy“, zeigte sich Brzozowski mit der Arbeit zufrieden, ebenso Peter Arlt (links), geschäftsführender Vorstand der Genossenschaft. In den nächsten Wochen wird noch die Front des Blocks mit „grünen Balkonen“ dekoriert.