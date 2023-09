Alsleben - Stolz zeigt Alexander Wehlmann, Vorsitzender des Alslebener Schiffervereins „Undine“, den neuen und druckfrischen Wandkalender für das Jahr 2024. Fast 20 Jahre gibt es den Kalender nun schon, der Alslebener Schiffe alles Bautypen zeigt. Jedes Jahr mit einem anderen Thema.

Traditioneller Kalender

In diesem Jahr sind es Frachter. „Aber nicht nur solche, die in Alsleben zu sehen waren“, betont der Schifferfreund. Es sind Schiffe, die auf der gesamten Saale gefahren sind. Nur das Deckblatt, betont er, zeigt einen Frachter in der Schiffswerft Mukrena. Das ist mittlerweile zur Tradition geworden.

Doch wie kam es dazu, dass 2005 der erste Kalender an den Start ging? Alexander Wehlmann erklärt: „Mit meinem Vater habe ich 2004 den ersten Kalender erstellt.“ Seinerzeit habe er in einer Projekt-Maßnahme des Arbeitsamts gearbeitet und dort schon Kalender entworfen. Die Idee gefiel auch seinem Vater, der damals der Vorsitzende der Alslebener Schiffer war. Deswegen habe er für ihn 2005 einen neuen Kalender kreiert. Und ein Jahr später hat sein Vater Ernst Wilhelm selbst damit begonnen, die Wandkalender zu erstellen.

Immer andere Bilder

Zwischen 2007 und 2009 war das Thema die Stadt Alsleben sowie ihre Schiffertradition. Seit 2010 erscheinen die Kalender mit dem maritimen Thema und der Saale-Schifffahrt. Wegen des Jahrhunderthochwasser 2013 fiel ein Kalender aus. „Ich hatte damals einfach keine Zeit mehr gefunden, mich an den Computer zu setzen und die Bilder durchzusehen.“

Denn bis der Jahresplaner druckfertig ist, vergehen etwa vier bis fünf Monate. „Mein Anspruch ist es, jedes Jahr andere Bilder zu verwenden und keine Wiederholungen zu machen.“ Das sei in den vergangenen 19 Jahren nur ein- oder zweimal vorgekommen. Dazu kommt, dass der Vorsitzende für jedes gezeigte Schiff alle wichtigen, technischen Daten heraussucht. Dazu gehören Name, Baujahr, Motorleistung und auch der Verbleib der Saaleschiffe.

„Es ist immer wieder spannend, die besten Bilder auszuwählen und sie in einem ansprechenden Design zu präsentieren.“ Besonders freut er sich über die Resonanz der Schifferfreunde, für die der Kalender gedacht ist. „Viele verbindet etwas mit der Schifffahrt und die Bilder rufen oft Erinnerungen hervor.“

Gemeinsames Projekt

Unterstützt wird er unter anderem auch von seiner Cousine Jana Krätzig, die selbst Fotos digitalisiert und Korrektur liest. „Es macht mir unglaublich viel Freude, anderen Schiffern und Schifferfreunden eine Freude zu machen und alte Erinnerungen hervorzurufen“, erklärt er.

Für Wehlmann ist das Erstellen des Wandkalenders ein kleines Hobby, in das er viel Zeit und Mühe investiert. „Ich möchte sicherstellen, dass jeder Kalender einzigartig und qualitativ hochwertig ist.“ Bilder für künftige Projekte hat der Alslebener, der sich der Traditionspflege verschrieben hat, noch mehr als genug. Sollte aber irgendwann jedes Schiff einmal über die Saale gefahren sein, dann könnte er sich vorstellen, auch die Elbe in sein Portfolio aufzunehmen.