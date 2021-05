Der Bubble-Tea ist zurück

Kultgetränk aus Taiwan wird in der neuen Tapio.Tea-Bar an der Wilhelmstraße gemixt.

Bunt, bunter, Bubble Tea: Dieser wird ab diesem Freitag in der Tapia.TeaBar in Bernburg von Tobias Vu serviert.

Bernburg - Wochenlang hat Bernburgs Jugend dem heutigen Freitag entgegen gefiebert. Am letzten Tag der Pfingstferien öffnet sie nun - Bernburgs neue Tapio.Tea-Bar in der Wilhelmstraße 17, in der das asiatische Kultgetränk Bubble Tea über die Ladentheke geht. Nachdem in Deutschlands Großstädten der Hype um den Tee mit den bunten, essbaren Perlen immer größer wird und die Schlangen vor den Läden immer länger, können jetzt auch die Saalestädter die quietschbunten Getränke schlürfen.

„Die Idee dazu hatten meine Eltern, weil Bubble Tea immer angesagter wird und wir ihn auch privat gern trinken“, sagt Tobias Vu. Und so wurde in den vergangenen Wochen die ehemalige Schneiderstube zur Bar umgebaut, die die aus Vietnam stammende Familie genauso betreiben wird, wie bereits den Imbiss nebenan. Inklusive eines echten asiatischen Kirschbaums - wenngleich die Blüten nur angeklebt sind - und Bar-Tischen in Form von Kanus.

Getränke vorerst zum Mitnehmen

„Wegen der strengen Coronaauflagen werden die Getränke vorerst aber nur zum Mitnehmen verkauft“, sagt Tobias Vu, der den Hype um das Kultgetränk aus Taiwan auch schon vor rund zehn Jahren miterlebt hat. Doch so schnell wie er damals deutschlandweit begonnen hatte, war er auch kurze Zeit später wieder vorbei. Auch weil einst Forscher der RWTH Aachen das Getränk als giftig deklarierten. Doch neuste Untersuchungen hatten keine gesundheitsschädlichen Stoffe gefunden. Dafür aber einen hohen Anteil an Zucker.

Aber welche Menge, das können sich die Bubble-Tea-Trinker selbst aussuchen. Immerhin gibt es unzählige Varianten dieses Erfrischungsgetränks. Schwarzer oder Grüner Tee, oder noch extravaganter wie der Butterfly Pie, der blau schimmert. Dazu kann man wählen zwischen verschiedensten Sirups, Säften, mit oder ohne Milch und natürlich gibt es eine große Auswahl der essbaren Perlen. „Der Klassiker sind die Tapiokaperlen, es gibt aber auch die so genannten Popping Bobas, die aus Gelatine bestehen und nach verschiedenen Fruchtsorten schmecken“, erklärt Tobias Vu.

Schwester Vivian wird hinter der Theke stehen

Auch wenn er selbst schon zum Bobarista - so nennt man die Bubble-Tea-Mixer - geworden ist, so wird vorrangig seine Schwester Vivian hinter der Theke stehen und Unentschlossene gern beraten. Wer sich an dieses Getränk nicht herantraut, für den bieten die Barbetreiber auch echten Kaffee Saigon an, also vietnamesischen Eiskaffee mit Kondensmilch.

Und damit die Bernburger Innenstadt nun nicht im Plastikbechermüll versinkt, wollen die Teebar-Betreiber nicht nur Müllkübel aufstellen. Sie rufen alle Bubble-Tea-Fans auch dazu auf, künftig ihre Mehrwegbecher mitzubringen. Schließlich würden die Getränke im eigenen Becher ganz genauso gut schmecken und dabei noch die Umwelt schonen. Geöffnet ist diesen Freitag und Samstag von 10 bis 20 Uhr, danach montags bis samstags von 11 bis 19 Uhr.

Weitere Infos unter: www.facebook.com/tapio.teabar oder unter: https://www.instagram.com/tapio.teabar/