Den Sportnachwuchs in Bernburg bei Laune halten

Bernburg/MZ - An die Stifte, fertig, los! Das Bernburger Fitness-Studio „Academy“ startet in Kooperation mit „Schulle & Friends“ in der Vorweihnachtszeit eine ganz besondere Mal-Aktion, die bis zum 19. Dezember läuft. Das Thema lautet: Bilder über das Leben im Verein zeichnen.

„Die Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen stellen auch den Breitensport vor riesige Probleme. Wir wollen mit unserer Idee dazu beitragen, dass die Vereine in der Region trotz des ausgesetzten Wettkampfbetriebs in den meisten Sportarten die Bindung gerade zu ihren jungen Mitgliedern nicht verlieren“, erläuterte Christian Diekmann, Geschäftsführer des Fitness-Studios, das Konzept.

Der Fußballer von Blau-Weiß Pretzien hatte im vergangenen Jahr schon ein ähnliches Projekt gestartet - damals im etwas kleineren Maßstab im Rahmen einer Ausmalaktion. Doch diesmal möchten Christian Diekmann und Sebastian Schulz alle Vereine im Salzlandkreis ansprechen und haben dafür im Vorfeld auch über die sozialen Medien fleißig die Werbetrommel gerührt, obwohl vom Einfall bis zur Umsetzung nur einige Wochen verstrichen sind.

Einige Unternehmen und Privatpersonen konnten dabei sogar kurzfristig als finanzielle Unterstützer gewonnen werden. So stehen unter anderem auch Bernburgs Ruder-Doppelweltmeister Maximilian Planer, der aus Halberstadt stammende Freiburger Bundesliga-Kicker Nils Petersen, der Deutsche Meister und Olympiasechste im Diskuswurf 2012, Martin Wierig (SC Magdeburg), der Aufstiegsheld des 1. FC Magdeburg, Marius Sowislo, und Ex-Boxprofi Dirk Dzemski hinter diesem Vorhaben.

Die Initiatoren schlagen dabei zwei Fliegen mit einer Klappe. Neben der Identifikation des Nachwuchses mit dem Verein geht es auch um Spenden für die Mitteldeutsche Kinderkrebsforschung. „Je mehr Vereine und Kinder daran teilnehmen, desto mehr Geld kommt dem guten Zweck zugute. Dabei spielt die Sportart überhaupt keine Rolle“, erklärte Sebastian Schulz, der seit mehr als einem Jahr mit Christian Diekmann zusammenarbeitet.

Pro Verein sind es fünf und pro Teilnehmer ein Euro, der an die Kinderkrebsforschung gespendet wird. Aber auch für Vereine lohnt es sich, möglichst viele Mitglieder zu begeistern. Prämiert werden die drei ersten Plätze mit einer Gesamtsumme von 900 Euro. Die drei besten Zeichner erhalten jeweils einen Sportartikelgutschein in Höhe von 50 Euro. Heiligabend erfolgt die Auswertung und damit eine zusätzliche Bescherung für die besten Künstler.

Weitere Informationen gibt es über Facebook bei der Academy Bernburg und „Schulle & Friends“ sowie telefonisch unter 0157/33086342 oder 0172/6934883.