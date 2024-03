Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bernburg/MZ. - Feiern, Freunde treffen, Musik hören und kühle Drinks - das ist das Bernburger Kneipenfest, das alljährlich in der Saalestadt gefeiert wird. Die diesjährige, achte Auflage startet am kommenden Sonnabend, 6. April, ab 20 Uhr. Nach Angaben der Veranstalter gilt: einmal zahlen, überall dabei sein. Die Tickets für das Kneipenfest gibt es wie gewohnt zum Abendkassenpreis von 15 Euro am Veranstaltungstag ab 19 Uhr in allen elf beteiligten Lokalen. Im Preis inbegriffen ist auch wieder ein Shuttlebusservice der Firma Mobil-Reisen zwischen den Lokalen in Bernburg. Folgende Kneipen sind in diesem Jahr dabei: