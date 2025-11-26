Zum Internationalen „Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen“ wird mit verschiedenen Aktionen auf das Thema aufmerksam gemacht.

Bernburg/MZ. - „Es sieht hier aus wie im Schweinestall. Was tut dieses dumme Weib denn den ganzen Tag? Da platzt mir schon mal der Kragen und dann ist sie auch noch beleidigt." Worte, die offenbar von einem Mann stammen und die sprachlos machen, weil sie so verletzend sind. Und womöglich ist ein solcher Mann auch noch zu anderen Dingen fähig. Sie stehen auf einer Karte für ein „gewaltfreies Sachsen-Anhalt", die am Dienstag in einem orangefarbenen Tütchen vor dem Rathaus verteilt wurden.