Orange Day Darum werden vor dem Bernburger Rathaus orangefarbene Schirme aufgespannt

Zum Internationalen „Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen“ wird mit verschiedenen Aktionen auf das Thema aufmerksam gemacht.

Von Susanne Schlaikier 26.11.2025, 10:00
Orange farbene Schirme leuchten während der Worte von Silvia Ristow vor dem Rathaus.
Orange farbene Schirme leuchten während der Worte von Silvia Ristow vor dem Rathaus. Foto: Susanne Schlaikier

Bernburg/MZ. - „Es sieht hier aus wie im Schweinestall. Was tut dieses dumme Weib denn den ganzen Tag? Da platzt mir schon mal der Kragen und dann ist sie auch noch beleidigt." Worte, die offenbar von einem Mann stammen und die sprachlos machen, weil sie so verletzend sind. Und womöglich ist ein solcher Mann auch noch zu anderen Dingen fähig. Sie stehen auf einer Karte für ein „gewaltfreies Sachsen-Anhalt", die am Dienstag in einem orangefarbenen Tütchen vor dem Rathaus verteilt wurden.