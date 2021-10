Briefwahlunterlagen zur OB-Stichwahl in Bernburg können online angefordert werden

Bernburg/MZ - Anlässlich der am Sonntag, 17. Oktober, stattfindenden Stichwahl zum Oberbürgermeister der Stadt Bernburg zwischen Silvia Ristow (Die Linke) und Thomas Gruschka (CDU) haben wahlberechtigte Bürger die Möglichkeit, einen Wahlschein zur Teilnahme an der Briefwahl oder zur Wahl in einem anderen Wahllokal der Stadt Bernburg (Saale) über das Internet zu beantragen. Das teilt die Stadtverwaltung auf ihrer Internetseite mit.

Die Übermittlung der Daten erfolgt über eine gesicherte Verbindung. Alle übermittelten Daten werden bis zum Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen für Wahlunterlagen elektronisch gespeichert. Sie müssen im jeweiligen Wählerverzeichnis eingetragen sein.

Darüber sind die Wahlberechtigten mit der Zusendung der Wahlbenachrichtigung informiert worden. Auf diesem Benachrichtigungsbrief finden die Wahlberechtigten auch die notwendigen Informationen zum Wahlbezirk und der laufenden Nummer, unter der die Personen im jeweiligen Wählerverzeichnis eingetragen sind.

„Sollten Sie keine Wahlbenachrichtigung erhalten haben und glauben, wahlberechtigt zu sein, wenden Sie sich bitte an das Wahlamt“, heißt es aus der Stadtverwaltung weiter. Der Versand der Briefwahlunterlagen erfolgt erst, wenn alle erforderlichen Unterlagen (Umschläge und Stimmzettel) vorliegen. Das Onlinewahlscheinverfahren zur Beantragung der Briefwahlunterlagen für die Stichwahl besteht bis Mittwoch, 13. Oktober, 20 Uhr.

Für eventuelle Rückfragen steht das Wahlamt zur Verfügung: Stadt Bernburg (Saale), Schlossgartenstraße 16, 06406 Bernburg (Saale), Frau Grap, Tel. 03471/659 111, Fax 03471/622 127, E-Mail: wahlen.stadt@bernburg.de. Weitere Informationen im Internet unter folgender Adresse: www.bernburg.de.