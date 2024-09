Hafenfest in Nienburg

Beim Hafenfest in Nienburg wurden halbstündige Fahrten mit dem Kutter auf der Saale angeboten.

Nienburg/MZ. - Geduldig stand Petra Schütze aus Bernburg mit den zehnjährigen Zwillingen Ida und Gesa sowie der 15-Jährigen Schwester Tabea am Steg der Nienburger Wassersportler an. Denn sie wollten zum 12. Hafenfest des FSV Nienburg 1990, Abteilung Wassersport, unbedingt eine Kutterfahrt auf der Saale machen. Es war wieder eines der Höhepunkte des Festes und die Schlange wollte lange nicht abreißen.

Boote am Steg bewundert

Viele Neugierige nutzten noch einmal das schöne Wetter, um auch die Boote am Steg zu bewundern, so wie der Nienburger Christian Winterfeld und Partnerin Yvonne. „So ein Boot hat immer etwas von Urlaub“, meinte Winterfeld.

Schwimmbadförderverein übernimmt Versorgung

Mireille Schulze und ihr siebenjähriger Enkel Yannik stellten sich mit in die Schlange am Bootssteg. Kinder nutzten die Wartezeit für die nächste Ausfahrt am Steg und fütterten die kleinen Fische, die man dort sah. „Fische bis kurz vor dem Mund“, stellte Petra Schütze fest. Überall auf dem Gelände nutzten die Besucher das schöne Wetter aus, die Mitglieder des Fördervereins Schwimmbad Nienburg waren für die Versorgung zuständig und grillten den ganzen Tag. Nancy Föhse vom Trinkwasserversorger Midewa brachte neugierige Kinder mittels eines Wasserexperiments rund um das Thema Trinkwasser auf den neuesten Stand. Daneben sorgten Tanz- und Gesangsgruppen für die Unterhaltung der Gäste.

Schlange stehen an der Tombola

Die Tombola erfreute sich großer Beliebtheit, wo die Besucher ebenfalls Schlange standen. Schließlich gab es wertvolle Preise zu gewinnen. Als einer der Hauptpreise winkte ein Wochenende mit Hotelübernachtung in Bad Harzburg. Doch die Teilnehmer mussten sich gedulden, denn die Gewinner wurden erst am späten Nachmittag bekannt gegeben.

Kranich und Fischreiher gesichtet

Mittlerweile kam das erste Kutterboot von seiner Fahrt zurück. Die Passagiere berichteten beim Aussteigen davon, dass sie unterwegs saubere Ufer, neue Häuser und sogar einen Kranich und einen Fischreiher gesehen hätten. Marco Schrödl, Abteilungsleiter dr Wassersportler, der das Boot jedes Mal mit 20 Personen fuhr, stellte sich auf mindestens 15 Ausfahrten ein.