Bernburg/MZ. - Den Weinberg, den musste Inge Reinhold ihren ehemaligen Mitschülern unbedingt einmal zeigen. Die 84-Jährige selbst war schon mehrfach auf dem Lehr- und Versuchsweinberg „Waladala“ der Hochschule Anhalt und ist begeistert, was dort entstanden ist. Von 1958 bis 1960 hat sie auf dem Gelände der einstigen Stadtgärtnerei, das jahrelang vernachlässigt worden, ehe die Hochschule den Weinberg dort anlegte, ihre Facharbeiter-Ausbildung zum Gärtner gemacht. Danach hat sie Gartenbau an der Humboldt-Universität in Berlin studiert und war später als Leiterin des Grünflächenamtes bis zum Jahr 2000 für das städtische Grün in Bernburg zuständig.