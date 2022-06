Bernburgs neues Prinzenpaar

Bernburg/MZ - Es ist der Traum vieler Mädchen: Irgendwann Prinzessin sein. Für Nadin Lange aus Bernburg ist dieser Traum nun in Erfüllung gegangen. Die 37-Jährige hat gemeinsam mit ihrem Partner Ronny Gigla als neues Prinzenpaar die Regentschaft über den Bernburger Karnevalsclub (BKC) übernommen. Natürlich standesgemäß mit Krone und bodenlangem Kleid. „Wir wussten, dass wir irgendwann dran sein werden“, sagt der 44-jährige Gigla. Schließlich tanzt er nun schon seit acht Jahren im Männerballett des BKC mit und wurde in jüngster Vergangenheit auch immer von seiner Partnerin bei seinen Auftritten in Armeekluft oder als Hawaiianerinnen begleitet und bejubelt.

