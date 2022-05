Bernburger Schäferhundverein hat zu alljährlichen Prüfungen geladen

Bernburg/MZ - Am Ende haben 269 Punkte von 300 möglichen auf dem Bewertungsbogen gestanden. Für Reinhard Jochheim und seinen Vierbeiner Miley vom Bernburger Schäferhundverein bedeutete dies Platz Zwei bei der Landesschäferhundprüfung (Landes FCI) am Sonntag auf dem Gelände des Bernburger Schäferhundvereins am Teichweg. Die Goldmedaille mit 277 Punkten sicherte sich Petra Kretzschmar aus Wittenberg mit ihrem Hund Amy. Platz Drei belegte Harry Kretzschmar aus Wittenberg. Zusammen mit seinem Schäferhund Exe holte er 265 Punkte in der Gesamtwertung. Bereits am Samstag fand der Wettkampf der Junioren statt. Dort holte Emily Schütz aus Erdeborn in der höchsten Bewertungsklasse IGP3 den Tagessieg.

