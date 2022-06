Bernburger Ehepaar hat sein Grundstück geschmückt

Bernburg/MZ - Freiterrasse mit Blick über den Auenwald, großer Tanzsaal, eine fast 100 Meter lange Rutschbahn ins Tal - den Vergnügungspark „Bellevue“ an der Ilberstedter Straße oberhalb der heutigen Waldklinik kennen nur noch die älteren MZ-Leser. Schließlich schloss die Gaststätte schon 1963 ihre Pforten. Mehr als ein halbes Jahrhundert später bereitet das Areal in der Adventszeit wieder Vergnügen - sowohl den Gastgebern als auch neugierigen Passanten, denen sich von der Tür ein prächtiger Blick auf die Weihnachtswunderwelt von Bärbel und Detlev Wünsch offenbart.

Im Haus der Kindheit

Seit seiner Kindheit lebt Detlev Wünsch hier. Erst der Opa, dann der Vater betrieben des beliebte „Bellevue“, das übersetzt aus dem Französischen „Schöne Aussicht“ bedeutet. Und die gab es von oben am Friedrichshang unweit des Keßlerturms tatsächlich. „Früher, als die Bewaldung noch nicht so dicht war, konnte man bis zu Reimanns blicken“, erinnert sich Detlev Wünsch, dessen Vater die Gaststätte in den 1960er Jahren zum Wohnhaus umgebaut hatte. Der 65-Jährige lebt seitdem hier, nach der Heirat auch mit Frau Bärbel und der Tochter unter einem Dach.

Mit Schneemann fing alles an

Irgendwann nach der Wende hat seine Gattin damit begonnen, das idyllische Grundstück mit Gartenteich, leicht abfallend am Hang, zur Adventszeit zu dekorieren. „Mit einem aufblasbaren Schneemann fing alles an“, weiß die 65 Jahre alte Krankenschwester, die inzwischen wie ihr Mann, ein gelernter Maurer, das Rentnerdasein genießt. Beide gehen aber noch als Minijobber arbeiten, denn den ganzen Tag zu Hause sitzen, wollen sie noch nicht. Nach und nach fand immer mehr Weihnachtsdeko Platz im Garten - entstanden ist daraus eine richtige Weihnachtswunderwelt: Unter der Veranda sitzen der Weihnachtsmann und eine weibliche Ausgabe des Till Eulenspiegels gemeinsam beim Tischgespräch. Rentiere, Schneemänner und ganz viele Lichtergirlanden sorgen für ein stimmungsvolles Ambiente. Dazu dudelt Weihnachtsmusik. Jeden Tag um 16.30 Uhr klickt die Zeitschaltuhr mit Beginn der Dämmerung den Lichterglanz ein, der bis 21 Uhr zu bestaunen ist, am Wochenende auch mal länger.

Kein Blick auf den Stromzähler

Um die Stromkosten schert sich Detlev Wünsch nicht. „Ach, die paar Euro“, sagt er, würden nicht ins Gewicht fallen. „Ich gucke da nicht auf den Zähler.“ Hauptsache vor allem die Kinder hätten ihren Spaß. Die Pforte zur Straße steht meist offen, damit sich Passanten an dem Anblick erfreuen können. Noch bis ins neue Jahr hinein wird das möglich sein. „An einem schönen Tag nach Silvester bauen wir ab, es muss ja alles trocken sein“, sagt Bärbel Wünsch. Damit die Dekoration auch im nächsten Winter wieder die Herzen kleiner und großer Weihnachtsfans höher schlagen lässt.

Ohne LED früher noch beschwerlicher

„Bis vor ein paar Jahren habe ich auch noch den Hausgiebel mit Lichterketten geschmückt. Aber aufs Dach krauche ich jetzt in meinem Alter nicht mehr“, sagt Detlev Wünsch. Er ist im Auftrag seiner Frau dafür verantwortlich, dass jedes Lichtlein brennt. „Das ist heute mit der LED-Technik deutlich einfacher“, sagt er. Früher sei es sehr beschwerlich gewesen, die ausgefallenen Glühbirnen auszutauschen, Da habe der Aufbau der Lichterwelt eine Woche länger gedauert.

In diesem Jahr hat das Ehepaar an ein paar Nachmittagen nach dem Totensonntag die Dekoration aufgebaut. „Und so wie es draußen ist, sieht es auch bei uns im Haus aus. Das Weihnachtszimmer ist fertig“, erzählt Bärbel Wünsch lachend. Kein Wunder, dass an den Adventswochenenden gern Freunde und Nachbarn auf einen Glühwein im ehemaligen „Bellevue“ vorbeischauen.