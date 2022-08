Bernburger Bergknappen pflegen die Gemeinschaft

Im September Ausflug zum 6. Sächsischen Bergmanns- , Hütten- und Knappentag in Olbernhau

Die Bernburger Bergknappen an der Marktbrücke kurz vor dem Start zu ihrer traditionellen Radtour ins Gartenvereinsheim Roschwitz.

Bernburg/MZ - Es ist bereits ziemlich warm, als sich die Teilnehmer der Radtour der Bernburger Bergknappen an der Marktbrücke treffen. Gut 25 Grad zeigt das Thermometer am Samstag gegen 9.45 Uhr an, aber die Temperaturen schrecken die Radler nicht. Denn es gehört bereits zur guten Tradition, dass sich der Bergknappenverein einmal im Jahr − und dann immer im August − zur Radtour trifft.