Bernburger bekommen einen Weingott als Glücksbringer

Holzbildhauermeister Ulf Knaul fertigt eine Bacchusfigur für Bernburg an. Die soll sogar Glück bringen.

Bernburg/MZ - Einmal Daumen drücken, bitte! Das ist der ausdrückliche Wunsch von Bernburgs Holzbildhauermeister Ulf Knaul, der derzeit in jeder freien Minute zu seinem selbst gebauten Weingott geht, um ihm die letzten Locken in den Holzkopf zu „hauen“, bevor sie von den Betrachtern am Daumen gepackt werden kann.