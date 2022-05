Bernburg: Wie die Fußballer trotz Personalsorgen jubeln

Bernburg/MZ - Louis Lange, 17, erstes Verbandsligaspiel. Zuvor vier Einsätze in der Landesklasse und zwölf in der Verbandsliga A-Junioren. In der Sparkassen-Arena läuft die 13. Minute des Spiels zwischen dem SC Bernburg und Rot-Weiß Thalheim. Lange trifft zum 1:0. Am Ende gewinnt Bernburg vor 62 Zuschauern mit 2:1.