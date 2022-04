Bernburg sucht einen Manager gegen den Ladenleerstand

Holger Dittrich (links) und Holger Köhncke blicken in die Zukunft: In der ehemaligen Flepro-Filiale im „Fortschritt“-Komplex soll noch in diesem Jahr Kaffee ausgeschenkt werden. Die jungen Café-Betreiber bekommen von der Wohnstätten GmbH als Starthilfe einen Mieterlass.

Foto: Engelbert Pülicher