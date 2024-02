Seit 1996 wurde das Zentrum mit Städtebaufördermitteln in Höhe von 27 Millionen Euro verschönert. In welcher Form sich jetzt auch die letzten Grundstückseigentümer finanziell beteiligen müssen.

Beschluss steht im Stadtrat am 29. Februar an

Bernburg/MZ. - Fast 27 Millionen Euro sind seit 1996 in die Verschönerung der Bernburger Altstadt geflossen. Eine echte Erfolgsgeschichte, wie Holger Dittrich betont: „Wer sich alte Fotobände von Bernburg anschaut, wird ein Aha-Erlebnis haben. Das Stadtbild hat sich massiv verbessert“, schätzt der Dezernent für Stadtentwicklung ein. Jetzt wird das größte Städtebau-Förderprojekt der Nachwendezeit beendet. Beschließt der Stadtrat – wie vom Bauausschuss einstimmig empfohlen – in seiner Sitzung am Donnerstag, 29. Februar, die Aufhebung der sogenannten Sanierungssatzung, wird das auch finanzielle Konsequenzen für Grundstückseigentümer in Berg- und Talstadt haben.