Schlechter Scherz an Baustelle der Deutschen Telekom in Bernburg

Ein Hinweisschild an der Glasfaser-Baustelle der Telekom am Bernburger Eichenweg sorgt für Verwirrung. Der Konzern dementiert einen Baustopp aufgrund des Ukraine-Kriegs.

Pausiert die Glasfaser-Baustelle in bernburg wegen des Ukraine-Krieges? Ein Zettel an einer Absperrung am Eichenweg hat in Bernburg für Verwirrung gesorgt.

Bernburg/MZ - Von Weitem ist es nur ein weißes A4-Blatt, das an der Baustelle am Eichenweg in Bernburg im Wind flattert. Doch das, was in dicken schwarzen Lettern darauf gedruckt steht, hat durchaus Brisanz und zu reichlich Diskussionen geführt.