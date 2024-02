Am Samstag sollte die Wiedereröffnung des Grünen-Büros auf dem Markt in der Talstadt in Bernburg gefeiert werden. Doch dazu kommt es nicht. Warum die Grünen das Fest kurzfristig gecancelt haben und wie die Bauern darauf reagieren.

Bernburg/MZ. - Die am Samstagvormittag geplante Feier anlässlich der Wiedereröffnung des gemeinsamen Büros der Stadtratsfraktion, des Kreisverbandes und des Landtagsabgeordneten Olaf Meister der Grünen in Bernburg ist kurzfristig abgesagt worden. Grund dafür ist eine angemeldete Kundgebung mit Traktoren auf dem „alten“ Markt. „Aufrufe in sozialen Netzwerken zeigen, dass sich diese Kundgebung unmittelbar gegen das geplante Fest der Grünen richtet, mit teils widersprüchlichen und schwer kalkulierbaren Zielen“, heißt es in einer Presseerklärung der Grünen.