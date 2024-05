Unbekannte haben einen Einkaufswagen in das Bahngleis am Bahnhof Bernburg-Roschwitz gelegt. Es kam zu einer Streckensperrung.

Bernburg/DUR. - Am späten Freitagabend ist die Bundespolizeiinspektion Magdeburg gegen 23.50 Uhr über einen versuchten gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr informiert worden. Der oder die bisher unbekannten Täter, berichtet die Bundespolizei jetzt, hätten einen Einkaufswagen in das Bahngleis am Bahnhof Bernburg-Roschwitz gelegt.

Unverzüglich seien die Gleise für den Zugverkehr gesperrt worden. Vor Ort entfernten Polizeibeamte den fahrbaren Warenkorb aus dem Gefahrenbereich. Die zehnminütige Streckensperrung hatte keine Auswirkungen auf den Zugverkehr. Auch wenn dieser Sachverhalt keine Personen- oder Sachschäden zur Folge hatte, handele es sich keinesfalls um ein Kavaliersdelikt, so die Bundespolizei.

Polizei sucht nach Streckensperrung am Bahnhof Roschwitz nach Zeugen

Sie sucht deshalb nach Zeugen, die in der Nacht von Freitag auf Samstag zwischen 23.30 und 0.15 Uhr im Bereich der Bahngleise am Bahnhof Roschwitz etwas gesehen haben.

Hinweise werden von der Bundespolizeiinspektion Magdeburg, Telefon 0391/56549555, unter der kostenfreien Bundespolizei-Hotline, Telefon 0800/6 888000 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen.