52 Kinder haben an der Fußballschule des 1. FC Magdeburg in Baalberge teilgenommen. Worüber sich nicht nur Geburtstagskind Albert gefreut hat.

Die Fußballschule Magdeburg hat in dieser Woche in Baalberge Station gemacht.

Baalberge/mz. - Besser hätte diese Woche für den kleinen Albert nicht laufen können. Der Baalberger Junge feierte am Mittwoch seinen siebenten Ehrentag und bekam von den Teilnehmern der Fußballschule des 1. FC Magdeburg aus vollen Kehlen ein Geburtstagsständchen geschmettert. „Von meinen Eltern habe ich zwei Jump Bälle und Ersatzteile für mein Minimotorrad bekommen“, erzählte der Fußballer des SV 08 Baalberge, der seit gut zwei Jahren von Uwe Cisewski in der F-Jugend des Vereins betreut wird und in der Abwehr spielt.