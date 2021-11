Auto und Bootsanhänger rollen in die Saale in Bernburg

An der Slipanlage neben dem Fähranleger rollte gleich zweimal ein Auto samt Anhänger in die Saale.

Bernburg/MZ - Das Mittagessen hat am Freitag für die Retter der Feuerwehr Bernburg warten müssen. Stattdessen fand sich einer der Feuerwehrmänner bis zum Bauch im kalten Wasser der Saale wieder. Gegen 12.45 Uhr ging der Notruf in der Leitstelle ein, dass ein Transporter in die Saale gestürzt sein soll.

Als die Retter am Unfallort ankamen, schauten nur noch das Dach und die Scheiben aus dem Wasser. Zügig wurde laut Einsatzleiter Tilo Timplan mit der Bergung begonnen, die sich als anspruchsvoll herausstellte. Denn weil im trüben Saalewasser nicht so schnell die Abschleppöse am Fahrzeug gefunden wurde, wurde ein sogenanntes Schlupfseil am Rad befestigt.

Als das Fahrzeug und der daran befestigte Anhänger bereits aus dem Wasser gezogen waren, riss das Seil und das Fahrzeug rollte ein zweites Mal ins Wasser. Erst beim nächsten Versuch und mithilfe der zwölf Einsatzkräfte der Feuerwehr Bernburg klappte es, den kleinen Transporter aus dem Wasser zu ziehen.

Wie es zu dem Unfall kommen konnte? Der Fahrer des Wagens hatte nach eigenen Angaben eigentlich vor, ein Motorboot aus dem Wasser zu holen, um es winterfest zu machen. Dafür hatte er den Anhänger zum Großteil an der dafür vorgesehenen Bootsrampe ins Wasser befördert.

Beim Anfahren drehten die Räder des Autos durch, dann rollte es rückwärts in die Saale

Doch beim Anfahren rutschten die Räder des Autos an der Slipanlage immer wieder weg. Dann rollte das Fahrzeug Zentimeter um Zentimeter immer weiter ins Wasser. „Ich habe noch versucht, wieder rauszufahren, aber es war nicht mehr möglich. Ich habe mich dann selbst aus dem Auto gerettet.“

So berichtet der Mann über seinen unfreiwilligen Badeausflug in der Saale, den er unbeschadet überstand. Seinen Namen will er lieber nicht in der Zeitung lesen. Der Wagen war nach dem Bad nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Unterdessen wird der Einsatz auch ein polizeiliches Nachspiel haben. Obwohl die Feuerwehrleute bereits Bindemittel im Wasser verteilt hatten, wird laut Einsatzleiter Tilo Timplan die Wasserschutzpolizei noch kontrollieren, ob das Wasser verunreinigt worden ist.