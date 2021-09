Auto landet in Bernburg in einen offenen Gullyschacht

In den frühen Morgenstunden des Samstags geriet ein 35-jähriger Bernburger mit seinem Pkw in einen Gullyschacht am Fahrbahnrand. Unbekannte Täter hatten einen Schachtdeckel in der Käthe- Kollwitz-Straße entfernt und somit das Hindernis bereitet. Dabei wurde der rechte Autoschweller stark beschädigt.

Hinweise zur Tat oder den vermeintlichen Tätern nimmt die Polizei des Salzlandkreises, gern auch telefonisch unter 03471-3790, entgegen.