Die ehemalige „Luxus-Platte“ in Bernburg fällt

Bernburg/MZ - Die Tage der allerletzten „Platte“ am Gnetscher Weg in Bernburg sind gezählt. Noch in diesem Jahr wird der Sechsgeschosser abgerissen. Das gab Holger Köhncke, Geschäftsführer der Bernburger Wohnstättengesellschaft (BWG), bekannt. Immerhin 84 leerstehende Wohnungen werden damit vom Markt verschwinden. Das ist überhaupt der Grund, warum der Plattenbau dem Erdboden gleich gemacht wird - genau wie zuvor alle anderen Nachbarhäuser an der Straße nahe des Ameos-Klinikums.

