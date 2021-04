BFG-Chef Thomas Gruschka scannt sein Ticket am neuen Drehkreuz des Tiergartens ein. Ab sofort soll das Bezahlen noch bequemer werden.

Bernburg/MZ - Vorbei die Zeit der handgeschriebenen Jahreskarten für den Tiergarten und die Kleingeldsuche auf der Personenfähre „Einheit“ mitten auf der Saale. „Wir sind nun auf dem neuesten Stand der Technik angekommen“, sagt Thomas Gruschka, Geschäftsführer der Bernburger Freizeit GmbH und damit verantwortlich für die meisten Freizeiteinrichtungen in der Saalestadt. Mit Ausnahme des Kegel- und Bowlingcenters sollen sie bis spätestens Ende Mai mit einem elektronischen Bezahlsystem ausgestattet werden. Rund 110.000 Euro lässt sich die Tochterfirma der Stadt Bernburg dieses Vorhaben kosten.

Genauere Besucherzahl ermittelbar

Den Anfang hat vor wenigen Tagen der Tiergarten gemacht. Dort ist nicht nur ein neues Drehkreuz am Kassenhäuschen eingebaut, sondern auch ein Automat aufgestellt worden. Dieser soll laut Gruschka aber nicht den Arbeitsplatz der Einlassmitarbeiterin ersetzen, sondern erleichtern. „So kann sie auch in Ruhe ihre Mittagspause machen“, sagt der BFG-Geschäftsführer. Denn am Automaten können die Besucher ganz bequem die Tickets auswählen und mit EC-Karte bezahlen.

Das Ticket, das der Automat dann herausgibt, muss am Lesegerät des Drehkreuzes eingescannt werden. Das hat laut Gruschka noch einen positiven Nebeneffekt: „Damit können wir genau registrieren, wie viele Besucher tatsächlich über das Jahr verteilt in den Tiergarten kommen.“ Denn in den Wintermonaten war das Kassenhäuschen nicht immer besetzt, stattdessen sollten die Besucher die Kasse des Vertrauens nutzen.

Die Besitzer der Jahreskarte erhalten mit der Umstellung beim Kassenhäuschenpersonal eine neue Karte, mit der sie künftig das Drehkreuz passieren können. „Außerdem ist es nun möglich, sich schon in der Stadtinformation Tickets für unsere Freizeiteinrichtungen zu kaufen“, sagt Gruschka.

Wertkarte als Geschenk mit einem Foto

Damit nicht genug. Das Freizeitunternehmen hat eine Wertkarte herausgebracht, die mit einem gewünschten Geldbetrag aufgeladen werden kann. So ist den Eintritt etwa im Eulenspiegelturm, in der Parkeisenbahn und in der Tennishalle bargeldlos zu begleichen. „Man kann die Wertkarte sogar als Geschenk mit einem Foto vom Beschenkten versehen“, sagt Gruschka.

Damit das alles reibungslos funktioniert, werden die Mitarbeiter der Parkeisenbahn, der Fähre und des Fahrgastschiffes „Saalefee“, die keinen festen Automaten nutzen können, mit Tablets ausgestattet. Mit diesen können die Tickets gelesen werden. Alle anderen Einrichtungen wie die Schwimmhalle, das Erlebnisbad und die Kunsthalle erhalten ebenfalls neue Technik.

All das geht dem BFG-Chef noch nicht weit genug. Ihm zufolge soll es für die Bernburger und Touristen künftig noch einfacher werden. So ist geplant, Eintrittskarten übers Handy buchen zu können. Vor allem mit dem Ziel, noch mehr Besucher von den Freizeitangeboten der Stadt zu überzeugen - ganz ohne Warteschlangen an den Eingängen. (mz/kt)