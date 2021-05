Auf dem historischen Pfad

Bernburg/Erfurt/MZ - Auch wenn es eine eher ruhige Geburtstagsfeier für den Bernburger Lothar Semlin am Himmelfahrtstag war - mit einem geliebten Frühstücksei und griechischem Mittagessen für sich und seine Frau, so wird er sich an seinen 70. wohl gern zurückerinnern. Schließlich hat der pensionierte Redakteur des Bernburger Wochenspiegels parallel zur gerade erst begonnenen Bundesgartenschau in Erfurt seine eigene Fotoausstellung im Erfurter Stadtarchiv eröffnet. Auch in der Hoffnung, dass die Gartenschaubesucher einen Abstecher zum Stadtarchiv machen und sich die Schau ansehen.

Keine Rückkehr nach Erfurt

Denn für den 70-Jährigen ist das eine Herzensangelegenheit. Immerhin ist er damals, am Pfingstsonntag 1951, in der Hauptstadt Thüringens geboren, dort aufgewachsen, zur Schule gegangen und hat erst zum Studium in der Fachrichtung Elektrotechnik in Ilmenau seine geliebte Heimat verlassen. Mit seiner Frau, die er in dieser Zeit kennenlernte, begann er einen Neuanfang in Bernburg. Inzwischen ist er nicht nur Vater von einer Tochter und einem Sohn, sondern auch Opa von fünf Enkeln, die natürlich gern ihre Großeltern in der Saalestadt besuchen. „Ich wurde schon von vielen gefragt, ob ich nun wieder nach Erfurt zurückkehre, aber ich wohne sehr gern in Bernburg“, sagt Semlin.

Das heißt aber nicht, dass es ihn nicht mehrfach im Jahr in seine Heimatstadt zieht, durch die er gern spaziert. Und was passt da besser für den passionierten Fotografen, als immer die Kameratasche um die Schulter zu tragen. Und so entstand auch die Idee zur Ausstellung, die unter dem Titel: „Spaziergang mit historischen Einblicken“ steht.

60 Bilder zeigen die Veränderungen

Auf rund 60 Bildern zeigt Semlin, wie sich Erfurt im Laufe der Jahrhunderte verändert hat. Es ist quasi ein virtueller Rundgang vom Rande der Erfurter Altstadt bis zum Stadtteil Hochheim. Parallel sehen die Besucher zu den neuen Stadtansichten historische Bilder der gleichen Stellen, die Mitarbeiter des Stadtarchivs herausgesucht haben. Darunter auch ein Kressefeld aus dem 19. Jahrhundert. „Der Brunnenkresseanbau hat in Erfurt eine lange Tradition“, weiß Semlin. Deshalb ist er auch froh, dass er seit der Wende auch wieder durch die Initiative eines Privatmanns aufgeblüht ist und er dies auf einem seiner Bilder festhalten konnte.

Apropos blühen: Das kann man vor allem in den Parkanlagen beobachten, die zur Bundesgartenschau noch mehr aufgewertet wurden. Neben dem Egapark ist auch der Petersberg zu nennen.

„Er wurde in den vergangenen Jahren zu einem sehr ansprechenden und vielseitigen Erlebnis- und Erholungsberg gestaltet. Da steckt sehr viel Arbeit drin. Schon der Rundgang ist ein tolles Erlebnis“, sagt Semlin, der schon die nächste Reise dorthin plant.

Geöffnet hat Lothar Semlins Fotoschau im Erfurter Stadtarchiv, Gotthardtstraße 21, noch mindestens bis zum Ende der Bundesgartenschau am 10. Oktober, immer dienstags, mittwochs, donnerstags von 8 bis 18 Uhr und freitags von 8 bis 12 Uhr. Der Eintritt zur Fotoschau ist frei. Die dazugehörige Diaschau ist anzusehen auf der Videoplattform: www.youtube.com unter dem Kanal von Lothar Semlin. (mz)