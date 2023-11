20-Jähriger wurde nach dem Abiball im Juni 2021 in der Wilhelmstraße in Bernburg von zwei Männern verprügelt. Wurde er dabei auch bestohlen?

Bernburg/MZ. - Seinen Kompagnon hatte das Jugendschöffengericht bereits wegen gemeinschaftlich begangener Körperverletzung rechtskräftig verurteilt. Nun saß der zweite Angreifer auf der Anklagebank. Dieser soll am 27. Juni 2021 in den frühen Morgenstunden in der Bernburger Wilhelmstraße nicht nur zugeschlagen, sondern auch noch den Rucksack des Opfers gestohlen haben. In diesem befanden sich neben dem ein Jahr alten iPhone von Apple (Neuwert 1.066 Euro) auch der Personalausweis, Airpods und 15 Euro Bargeld.