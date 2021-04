„Alles, was wir nicht haben, wird eben besorgt“

Die 55-Jährige hat das Jahrzehnte geführte Geschäft der Heskes übernommen und bietet wie der Name schon verrät „Allerlei“ an.

Cornelia Ebert hat in Könnern am Platz des Friedens das Geschäft "Allerlei" eröffnet.

Könnern - Die Hausschuhe sind durchgetreten und es müssen schnell ein paar neue her? Und plötzlich fehlt in der Schulmappe ein Lineal? Woher ganz schnell mit einem schönen Geschenk zum 60. Geburtstag? Für all diese Probleme gibt es in Könnern eine Adresse: den „Allerlei“-Laden von Cornelia Ebert am Platz des Friedens, der zuvor Jahrzehnte lang als Drogerie des Ehepaars Heske in Könnern geführt wurde. Für die 55-jährige Cornelia Ebert ist es kein kompletter Neustart. „Ich habe schon über 20 Jahre Erfahrung in der Selbstständigkeit, habe in Halle viele Jahre einen eigenen Laden im Stadtteil Frohe Zukunft gehabt und darin auch eine Poststation geführt“, erzählt die Hallenserin und Mutter eines Sohnes.

Den Start etwas anders vorgestellt

Weil sie aber auch leidenschaftlich gern Sport gemacht hat, arbeitete die gelernte Finanzkauffrau auch einige Jahre als Fitnesstrainerin, bis eine schwere Krankheit ihre Leidenschaft vor allem für die Fitnesssportart Tae Bo abrupt beendete. „Ich habe dann halbtags wieder im Büro gearbeitet, doch mir hat etwas gefehlt. Vor allem der Kontakt zu den Kunden“, sagt sie. Den hat sie jetzt wieder - wenn auch durch die Coronapandemie etwas weniger als angenommen. „Natürlich hätte ich mir meinen Start etwas anders vorgestellt, manche Kunden sind auch sehr vorsichtig und trauen sich gar nicht durch den ganzen Laden zu schauen“, erzählt Cornelia Ebert.

Dabei hat dieser „Allerlei“ zu bieten, so wie der Name des Geschäfts es schon verrät. Wie bereits bei den Vorgängern bekommt man in der Poststation alles rund um Briefe und Pakete und auch eine Lotto-Toto-Annahmestelle ist weiterhin integriert. „Auch Fotos kann man hier vor Ort drucken“, sagt die Selbstständige, die aber ihren ganz eigenen Touch mit einbringen wollte.

Auch regionale Produkte und Hygieneartikel im Sortiment

Und so kann man zum Beispiel allerhand regionale Produkte kaufen wie Eier, Nudeln und Eierlikör vom Hühnerhof in Steuden oder aber Honig von zwei Imkern aus Könnern. Auch ein paar Kosmetikregale mit Parfüms und den beliebten Hygieneartikeln der Könneraner sind geblieben. „Und dann habe ich die Kunden gefragt, was sie sich noch wünschen würden“, sagt die Allerlei-Chefin. Das Ergebnis ist ebenfalls auf der Verkaufsfläche zu finden.

Eine ganze Wand an Wolle zum Stricken, aber auch Bekleidung für Männer und Frauen, denn auch dieses Angebot ist bisher Mangelware in der beschaulichen Kleinstadt gewesen. Regelmäßig tauscht Cornelia Ebert aber auch die Dekorationsartikel aus, die man verpackt verschenken oder sich selbst in die Wohnzimmerwand stellen kann. Und das ein oder andere Mal erfüllt sie auch Sonderwünsche.

„Alles, was wir nicht haben, wird eben besorgt. Das können ein Notenheft oder die passenden Rasierklingen sein“, sagt die Unternehmerin, die trotz der Pandemie schon jetzt den Schritt zum neuen Geschäft in Könnern nicht bereut hat, denn: „Ich wurde hier sehr freundlich von allen Kunden aufgenommen.“

Geöffnet ist der „Allerlei“-Laden am Platz des Friedens in Könnern montags, dienstags, donnerstags und freitags von 8 bis 12 und 14 bis 18 Uhr, mittwochs von 8 bis 12 Uhr und samstags von 8 bis 11 Uhr. (mz/Katharina Thormann)