Polizei sucht Zeugen nach Vorfall am Osterwochenende in Bernburg. Das ist dazu bekannt

Schock bei Aldi-Kunden in Bernburg - Unbekannte legen komplette Kühlanlage lahm

Der Aldi-Markt in Bernburg wurde Opfer von Kupferdieben.

Bernburg/MZ. - Eine böse Überraschung haben die Mitarbeiter des Aldi-Marktes an der Karlstraße in Bernburg nach dem zurückliegenden Osterwochenende erlebt. Sämtliche Kühl- und Tiefkühltruhen waren aus, die komplette Ware musste entsorgt werden. Grund dafür war offenbar ein Vorfall, der sich in der Nacht zum Ostersonntag ereignet hat.