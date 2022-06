Aggressive Attacke und Schläge auf die Grünen in Bernburg

Ein meterlanges Banner der Linken wurde an der Dessauer Straße in Bernburg zerschlitzt.

Bernburg/MZ - Diesen Tag wird Erich Buhmann nicht so schnell wieder vergessen. Gerade hatte er sich daran gemacht, das am Tag zuvor abgerissene Wahlplakat seiner Partei Bündnis 90/Die Grünen zu ersetzen, als ein Unbekannter ihn und seinen Sohn anschrie, es gar nicht erst auf dem Saalplatz an der Fußgängerbrücke aufzuhängen.