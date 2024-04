Die Landtagsfraktion der AfD will die Initiative „Schule ohne Rassismus“ beenden. An Bildungseinrichtungen in Bernburg und Könnern reagiert man auf diese Idee ablehnend.

AfD-Antrag gegen Anti-Rassismus-Projekt stößt an Schulen in Bernburg und Könnern auf Ablehnung

Die Netzwerkschulen erhalten ein Schild, das sie am Eingang ihres Gebäudes anbringen können – wie hier am Carolinum.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bernburg/Könnern/MZ - Viele junge Menschen, die in den vergangenen Jahren einen Schulabschluss erlangt haben, kennen das Programm „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“. Deutschlandweit engagieren sich dabei mehr als 4.300 Schulen, allein in Sachsen-Anhalt sind es 171. Doch damit könnte in Zukunft Schluss sein – zumindest, wenn es nach der Landtagsfraktion der AfD in Sachsen-Anhalt geht.