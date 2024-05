Kampf gegen illegale Müllentsorgung - so wird man Sperrmüll, Schrott und Bauchschutt im Salzlandkreis richtig los

Bernburg – Eine ausrangierte Bowlingbahn mitten am Feldweg bei Latdorf – dieser Fall hatte kürzlich sogar über die Kreisgrenzen hinaus für Schlagzeilen gesorgt, ist allerdings nur einer von vielen, die sich in den zurückliegenden Wochen rings um Bernburg ereignet haben. Haben solche illegalen Müllentsorgungen in der Natur zugenommen? Und wie wird man seinen Müll ordnungsgemäß los, ohne dabei Tiere und die Natur zu gefährden? Darüber sprach MZ-Redakteurin Katharina Thormann mit Ralf Felgenträger, Chef des Kreiswirtschaftsbetriebes.