Abenteuerfahrt zum weißen Gold unter Bernburg

Bernburg/MZ - Die Nacht ist kurz für Dagmar Weinhold aus Baalberge und den Dessauer Dirk Spilner. Der Wecker klingelt vor Sonnenaufgang. Doch die beiden Erst- und Zweitplatzierten des MZ-Gewinnspiels anlässlich 100 Jahre Steinsalzabbau in Bernburg nehmen die müden Augen an diesem Tag gern in Kauf. Schließlich wartet auf sie eine Abenteuerreise zum weißen Gold. Mehrere hundert Meter geht es für sie mit dem Aufzug hinab in die weiße Stadt unter Bernburg.