Nach zwei Lkw-Unfällen mit drei zum Teil schwer Verletzten war die A14 zwischen Staßfurt und Calbe in Richtung Magdeburg bis in die Abendstunden voll gesperrt.

Lkw-Unfälle auf der A14 sorgen für Vollsperrung der Autobahn bis in den Abend

Calbe. - Zu gleich zwei Unfällen ist es am frühen Mittwochmorgen auf der Autobahn 14 im Salzlandkreis zwischen Staßfurt und Calbe gekommen, wie die Polizei meldet.

Demnach haben sich beide Unglücke um kurz nach 4 Uhr auf der A14 in Richtung Magdeburg ereignet. Trümmerteile seien auf alle Fahrbahnen geflogen, heißt es von Seiten der Polizei. An den Unfallstellen wurde eine Vollsperrung eingerichtet.

Zwei Lkw wurden auf der A14 in einen Unfall verwickelt. Foto: Feuerwehr

Der erste Unfall ereignete sich laut Polizei bereits um 4.10 Uhr auf Höhe Calbe. Dabei sei ein Ford auf einen vorausfahrenden Lkw aufgefahren und auf den linken Fahrstreifen geschleudert worden, so die Polizei auf Nachfrage.

Der 54 Jahre alte, unverletzte Lkw-Fahrer habe seinen Laster noch auf dem Standstreifen zum Halten bringen können. Der 23 Jahre alte Autofahrer aus dem Altmarkkreis Salzwedel sei dabei leicht verletzt worden und im Anschluss ins Krankenhaus gekommen. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Unfall auf der A14: Zwei Lkw krachen aufeinander

Zum zweiten Unfall kam es um 4.29 Uhr, als zwei Lkw an der ersten Unfallstelle vorbeifahren wollten, heißt es. Dabei sei ein Laster auf den vor ihm fahrenden gekracht, der leere Holzpaletten geladen hatte, teilt die Polizei mit. Durch die Wucht des Aufpralls sei die Zugmaschine des ersten Lkw in die rechte Leitplanke geschoben worden und habe diese durch den Aufprall verformt.

Bei dem Crash sei der 62 Jahre alte Fahrer in der Fahrerkabine des zweiten Lkw eingeklemmt worden. Er musste schwer verletzt von der Feuerwehr daraus befreit werden. Der 23-jährige Fahrer des ersten Lkw erlitt leichte Verletzungen.

Ein Lkw-Fahrer wurde in der Fahrerkabine eingeklemmt. Foto: Feuerwehr

Vollsperrung der A14 aufgehoben

Beide Männer seien mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht worden. Bei den Unfällen sei ein geschätzter Schaden in Höhe von 86.000 Euro entstanden, so die Polizei weiter.

Gegen 18 Uhr wurde die Vollsperrung der A14 in Richtung Magdeburg im Bereich Staßfurt und Calbe aufgehoben.