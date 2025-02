Ein Ascherslebener war auf dem Weg zu seiner kranken Frau, als er in Bernburg einen Unfall verursacht und den Ort des Geschehens verlassen hat. Der Prozess vor dem Amtsgericht wurde nun beendet.

900 Euro Strafe für Unfallflucht in Bernburg: Autofahrer war auf dem Weg zu seiner kranken Frau

Der Richter am Amtsgericht Bernburg hat eine Geldstrafe gegen den Ascherslebener Senior verhängt.

Bernburg/MZ - Der Angeklagte konnte aus gesundheitlichen Gründen auch zum Fortsetzungstermin nicht erscheinen. Trotzdem hat Richter André Stelzner nun eine Entscheidung gefällt: Einem Ascherslebener Senior hatte die Staatsanwaltschaft vorgeworfen, am 28. Mai 2024 eine Unfallflucht begangen zu haben. Mit seinem Mercedes-Benz hatte der Angeklagte die Friedensallee in Bernburg befahren, ist mit seinem Wagen zu weit nach rechts gekommen und hat dabei einen parkenden VW Golf gestreift. Dabei ist laut Gutachter ein Schaden in Höhe von 3.548,33 Euro entstanden. Der Kotflügel und der Spiegel des gerammten Fahrzeuges waren zerstört worden.