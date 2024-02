Falsche Stadtwerke-Mitarbeiter 90-jährige Oma schmeißt in Bernburg Betrüger aus ihrer Wohnung

Ein Pärchen verschafft sich unter einem Vorwand Zutritt zur Wohnung einer älteren Dame. Was danach passiert und wie die Seniorin darauf reagiert. Die Gauner sollen auch an anderen Haustüren in Bernburg geklingelt haben.