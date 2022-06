35-Jährige will die nächste „Miss Goldene Henne“ werden

Christin Heilmann führt als „Hennestar“-Girl durch die Sonderschau in Bernburg. Im Oktober möchte die 35-jährige aus Mehringen gern Moderator Kai Pflaume bei der Preisverleihung assistieren.

Bernburg/MZ - Für die Eröffnungsgala der Sonderschau „Hennestars - die Galerie der tollen Menschen“ im Bernburger Theater hat sich Christin Heilmann in Schale geschmissen. Ihr elegantes Ballkleid konnte die 35-Jährige zwar noch nicht auf der Bühne präsentieren. Doch was nicht ist, kann noch werden. Denn die alleinerziehende Mutter eines achtjährigen Sohnes bewirbt sich um den Titel „Miss Goldene Henne 2022“ - es ist ihre erste Teilnahme an einer Miss-Wahl.