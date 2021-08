25. Auflage in Strenzfeld wird bunt, lebendig und traditionell

Tanja Olbricht und Tim Sawras helfen beim Aufbau des Bauernmarktes für das Erntedankfest in Strenzfeld.

Strenzfeld/MZ - Das Historische Erntefest auf dem Gutshof des Internationalen Pflanzenbauzentrums der DLG in Bernburg-Strenzfeld findet am Sonnabend, 28. August, statt. Um 10 Uhr beginn der traditionelle Erntekorso, der die Entwicklung der Landwirtschaft darstellt. Die Hochschule Anhalt und die Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau Sachsen-Anhalt organisieren das Erntefest, das in diesem Jahr zum 25. Mal stattfindet.

Schlepperparade wird ein Zuschauermagnet

Neben Musik und Tanz auf der Bühne gibt es zahlreiche Höhepunkte rund um die Landwirtschaft. Die Schlepperparade mit Fahrzeugen ist ein Zuschauermagnet: Traktoren und Schlepper aus den 20er Jahren werden vorgeführt und fachmännisch kommentiert. Eine bunte Vielfalt regionaler Produkte hält der große Bauernmarkt bereit. Rinder, Schafe und Alpakas sind hautnah zu erleben. Ihre Besitzer beraten gern und geben wichtige Hinweise zur Haltung und zum Umgang mit Nutztieren.

Zum Oldtimerpflügen geht es per pedes, vorbei an Wiesen und Feldern. Beim Strohfiguren- und Vogelscheuchen-Wettbewerb wetteifern Firmen, Vereine, Schulen und Kindergärten mit ihren selbstgebastelten Figuren um den Siegerplatz. Auch den kleinen Gästen wird viel geboten: Sie können sich auf dem Strohspielplatz austoben, Trampolin springen, auf Ponys reiten oder einer Märchenaufführung lauschen. Viele Stände laden zum Basteln und kreativ sein ein. Das Historische Erntefest beginnt um 10 Uhr und endet gegen 18 Uhr. Der Eintritt beträgt fünf Euro und ist für Kinder bis zehn Jahre frei.

Wie man nach Strenzfeld kommt

Es werden Busverbindungen von Bernburg nach Strenzfeld angeboten. Für die Anreise mit dem Auto sind drei große Parkplätze eingerichtet. Das Historische Erntefest findet unter Beachtung der aktuellen Corona-Schutzmaßnahmen statt. Es gilt für alle Teilnehmer und Besucher die Drei-G-Regel (Geimpft-Getestet-Genesen). Der Nachweis ist vorzulegen. An den Eingängen zur Veranstaltung stehen Testzentren für einen kostenfreien Antigentest bereit. Kinder und Jugendliche bis einschließlich 18 Jahre sind von der Testpflicht befreit. Weiterhin ist eine Registrierung notwendig. Um Verzögerungen an den Eingängen weitestgehend zu vermeiden, kann im Vorfeld das Formular zur Kontaktnachverfolgung ausgefüllt. Eine Registrierung ist vor Ort auch über die Luca-App möglich.

Weitere Informationen, das Programm, den Lageplan und den Sonderfahrplan gibt es unter: www.hs-anhalt.de/erntefest