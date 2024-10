Bernburgs Stadtrat soll den Bebauungsplan für ein neues Wohngebiet am südlichen Stadtrand beschließen. Was konkret die Salzlandsparkasse dort plant und welche Widrigkeiten es gibt.

2025 sollen die Bagger am Bernburger Stadtrand anrollen

Bernburg/MZ. - In die Pläne der Salzlandsparkasse, am südlichen Bernburger Stadtrand ein etwa elf Hektar großes Wohngebiet zu entwickeln, kommt Bewegung. Seit das Vorhaben publik wurde, sind zweieinhalb Jahre vergangen - nach Einschätzung des städtischen Planungsamtsleiters Markus Senze eine übliche Zeit. Denn ebenso lange dauert das Verfahren zur Aufstellung eines Bebauungsplanes für die Ackerfläche südlich der Siedlung der Freundschaft. Am Dienstag, 22. Oktober, soll der Stadtrat den B-Plan verabschieden und damit den Grundstein für den im kommenden Jahr ins Auge gefassten Baustart legen.