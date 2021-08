100-Kilometer-Radrennen führt auch durch Bernburg

Bernburg/MZ - Die Cycle Tour startet im Jahr 2021 erstmals als „Tour de Sachsen-Anhalt“ und soll vom 10. bis 12. September Radsportbegeisterte aus dem gesamten Bundesgebiet nach Mitteldeutschland locken.

„Wir gehen neue Wege und verbinden erstmals die beiden großen Städte Halle und Magdeburg mit unserem Radsportevent. Sachsen-Anhalt ist stärker, wenn wir zusammenhalten und alte Rivalitäten beilegen. Überall in unserem Bundesland gibt es schöne Landschaften, beeindruckende Bauwerke, große Geschichte, tolle Menschen und sehr viel Überraschendes zu entdecken. Das wollen wir zeigen und überqueren dabei ganz bewusst den Sachsen-Anhalt-Äquator“, erklärt Martin Hummelt, Gründer und Veranstalter der Cycle Tour. Die Tour findet seit 2016 statt und verband bisher Braunschweig und Magdeburg miteinander.

Maximal 1.000 Starter werden vom 10. bis 12. September auf zwei Routen über 450 Kilometer (als Drei-Tages-Tour) und 100 Kilometer (Ein-Tages-Tour) erwartet. Für die Ein-Tages-Tour am Sonntag, 12. September, von der Saale- in die Elbestadt können Kurzentschlossene bis zum Dienstag, 31. August, noch einen Startplatz ergattern.

Rund 1.000 Starter fahren 450 Kilometer, zweites Rennen führt über 100 Kilometer

Die 100 Kilometer lange Tour führt auch durch den Altkreis Bernburg. Sie startet in Halle, zunächst links der Saale geht es bis nach Nelben, dann weiter über Könnern, Bernburg und Neugattersleben. Ziel ist die großartige Kulisse am Magdeburger Dom. „Entlang der Strecke erwarten wir zahlreiche Zuschauer, die unsere Fahrer anfeuern“, so Hummelt.

Die Drei-Tages-Rundtour über 450 Kilometer mit Start und Ziel in Magdeburg führt unter anderem nach Wernigerode. „Egal ob erfahrener Jedermann-Radfahrer, Hobby- und Freizeitsportler, ganzes Radsportteam, ambitionierter Einsteiger oder Tourenradfahrer – die Cycle Tour bietet ein Erlebnis, das die Teilnehmenden nicht so schnell vergessen werden“, sagt der Tourchef weiter:

Am 19. September startet ein Radrennen in der Motorsport-Arena Oschersleben

„Alle Teilnehmer dürfen sich auf ein Rundum-Sorglos-Paket bei der Organisation mit Startnummern, Verpflegung, Gepäcktransport, Radservice und vielem mehr freuen.“ Die Anmeldung erfolgt online. Auf www.cycletour.de gibt es alle Informationen rund um die Veranstaltung.

Nachdem bei der Cycle Tour das „Erlebnis“ im Vordergrund steht, geht es am Sonntag, 19. September, ab 10 Uhr für alle Radsportbegeisterten ums „Ergebnis“. In der Motorsport-Arena Oschersleben steigt der 2. Schubert Motors Giro um die besten Zeiten beim Radrennen. Geplant sind Rennen über verschiedene Distanzen für den Nachwuchs, Hobbyradler, aber auch Lizenzsportler. Hier erwarten die Veranstalter ein beeindruckendes Feld von 400 Sportlern. Anmeldungen sind noch bis 12. September auf www.schubert-motors-giro.de möglich.