In Drohndorf sind zwei Kinder, die mit einem Fahrrad unterwegs waren, von einem Pkw erfasst und dabei schwer verletzt worden.

Zwei Kinder bei Unfall in Drohndorf schwer verletzt

Drohndorf/MZ - Zu einem Unfall mit zwei schwer verletzten Kindern ist es am Sonnabend in Drohndorf gekommen. Ein 44-jähriger Pkw-Fahrer war auf der Drohndorfer Landstraße in Richtung Mehringen unterwegs. Auf Höhe der Einmündung Lutherstraße kamen laut Polizeiangaben plötzlich zwei Kinder auf einem Fahrrad von links hinter einer Mauer hervor, fuhren unvermittelt und ohne die Vorfahrt zu beachten, auf die Drohndorfer Straße.

Trotz der schnell eingeleiteten Gefahrenbremsung konnte der Fahrzeugführer einen seitlichen Zusammenstoß mit den Kindern nicht mehr verhindern. Dabei stürzten beide Kinder und wurden schwer verletzt.

Aufgrund der erlittenen Verletzungen wurden der 13-jährige Radfahrer sowie seine siebenjährige Schwester, die zum Unfallzeitpunkt auf dem Gepäckträger des Fahrrades saß, in das Universitätsklinikum Halle eingewiesen und dort medizinisch versorgt.