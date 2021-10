Zwei Bahnübergänge in Aschersleben werden wegen Bauarbeiten gesperrt

Baubetrieb kündigt für die nächste Woche Arbeiten an der Staßfurter Höhe und an der Hecklinger Straße.

Aschersleben/MZ - Die Bahnübergänge Staßfurter Höhe und Hecklinger Straße in Aschersleben werden in der kommenden Woche voll gesperrt: nicht gleichzeitig, aber nacheinander. Grund sind Bauarbeiten an den Übergängen, wie die Hastra Service GmbH der MZ in einem Schreiben mitteilte.

Die Bauarbeiten beginnen am Montagmorgen, 11. Oktober, zunächst an der Staßfurter Höhe. Wenn die Arbeiten dort abgeschlossen sind – voraussichtlich am Mittwoch, geht es bis Freitag, 8 Uhr, in der Hecklinger Straße weiter. Eine Umleitung werde eingerichtet, heißt es in der Pressemitteilung.