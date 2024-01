Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Winningen/MZ. - Der Übergang zwischen den Entsorgern, die für das Duale System die Altglas-Container im Salzlandkreis leeren, erfolgte nach Ansicht von Winningens Ortsbürgermeister Axel Pich keineswegs reibungslos. Nachdem die alten Behälter in Winningen in der Burgstraße vor Weihnachten - am 19. Dezember - vom alten Entsorger abgeholt wurden, blieben die Stellplätze entgegen der Ankündigung des Kreiswirtschaftsbetriebes bis in das neue Jahr verwaist, berichtet Pich.