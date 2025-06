Geckos gibt es schon seit über 50 Millionen Jahren auf dieser Welt. Warum sich der Ascherslebener Zoo am Schutz des Zootiers des Jahres beteiligt und was mit den Spendengeldern passiert.

Im Ascherslebener Zoo gibt es Leopardgeckos. Ein Grund, warum sich die Einrichtung an der Spendensammlung für das Zootier des Jahres beteiligt hat.

Aschersleben/MZ - Wenn in Vietnam und Tansania Projekte zum Schutz quirliger Geckos unterstützt werden, ist auch Geld von Ascherslebener Zoogästen dabei. „Wir haben insgesamt 1.400 Euro an Spenden überwiesen“, verkündet Zoochef Alexander Beck. Denn wenn die Einrichtung Auf der Alten Burg eines der jährlichen Botschaftertiere beherberge, sei sie bei der Kampagne „Zootier des Jahres“ auch stets dabei. So wurden eben auch Spenden für die Geckos gesammelt.