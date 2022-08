Zelten in Wilsleben mit Ascherslebener Jugendpflege

Wilsleben/MZ - Eigentlich wollte der 14-jährige Morel aus Strummendorf in den Ferien mit einem Freund einfach nur nach Belantis fahren. Als er aber im Ferienprogramm der Stadt Aschersleben vom Feriencamp in Wilsleben las, entschied er sich spontan um. „Hier kann ich auch nach Belantis fahren, aber es gibt noch so viel mehr, was alles mit dabei ist“, erklärt der Junge begeistert.