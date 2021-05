Zehntklässler will Profi-Motocrosser werden

Westdorf - Als Jugendlicher fuhr Marco Ludwig mal zur Motocross-Weltmeisterschaft nach Teutschenthal. Für den Hobby-Motocrosser aus Ascherslebens Ortsteil Westdorf ein absolutes Highlight. Nun könnte im Oktober sein 16-jähriger Sohn Noah Ludwig selbst bei der Weltmeisterschaft dort starten. „Das ist Wahnsinn“, meint Marco Ludwig.

Der Sohn schmunzelt, während er sich auf der Crossstrecke in Westerhausen für das Training umzieht. Sein Vater hat ihm das gewisse Crosser-Gen schließlich vermacht. Schon im Kinderwagen hat er dem Vater fast jedes Wochenende auf Cross-Strecken zugesehen. „Ich habe mit fünf Jahren angefangen“, berichtet Noah. Seit seinem zwölften Geburtstag fährt er 250-Kubik-Motorräder.

„Noah ist in Deutschland eines der größten und hoffnungsvollsten Talente“, sagt Konrad Smolinski, der Mental- und Fitnesstrainer des Westdorfers. Und auch Andreas Kosbahn, Geschäftsführer des Motorsportclubs Teutschenthal im ADAC, dem Noah seit dem Wechsel vom MSC Alterode angehört, unterstreicht: „Noah ist einer der schnellsten deutschen Nachwuchsfahrer.“

Der Junge aus Westdorf träumt davon, Profi zu werden. „Wenn er bei der WM in die Top 20 fährt, dann kann man darauf nächstes Jahr vielleicht den Fokus legen“, sagt der Vater. Eigentlich war die WM-Teilnahme schon 2020 geplant, doch Corona machte dem einen Strich durch die Rechnung. 2019 hätte Noah sogar Deutscher Meister werden können. Doch er war bei den ersten beiden Saisonrennen nicht dabei, weil die zu weit weg stattfanden. So wurde es letztlich Bronze.

„Er gibt nie auf und ist ein extremer Beißer. Er hat Willenskraft wie kaum ein anderer.“ Konrad Smolinski, Sportwissenschaftler, über Noah Ludwig

Konrad Smolinski, der als Sportwissenschaftler in Gera vor allem Extremsportler wie Ultramarathon-Läufer betreut, lobt nicht nur die fahrtechnischen Fähigkeiten im Motocross, sondern das „Gesamtpaket“. Noah sei bereit, enorm viel für seinen Traum zu geben. „Er gibt nie auf und ist ein extremer Beißer. Er hat Willenskraft, wie kaum ein anderer.“ Ähnlich wie der Held in dem Hollywoodfilm „300“. Nach diesem hat Noah als Startnummer die „300“ gewählt. Die „100“, die er lange Zeit fuhr, war bei einem Rennen plötzlich vergeben.

Auch die Eltern unterstützen ihn stark. Schließlich ist Noah fast jedes Wochenende entweder zum Training auf Strecken in ganz Deutschland oder zu Wettkämpfen. Am kommenden Wochenende ist ein Rennen in Österreich. Ab Juni will er an Rennen der Europameisterschaftsserie EMX teilnehmen. Das erste EMX-Rennen ist in England. Dann folgen ein Rennen in Holland und eins im deutschen Bielstein.

Mit Wohnmobil und Hänger ist die Familie unterwegs. Die vier 250er Motorräder, die Noah Ludwig fährt, stellt der Hersteller KTM, der auch sein Sponsor ist. Ohne Sponsoren sei der Sport nicht möglich, weiß Noah und dankt auch der Salzlandsparkasse, die ihn im März erstmals in ihr Junior-Team aufgenommen hat. Motocross ist eine Randsportart. Da sie nicht im olympischen Programm ist, wird sie nicht wie andere Sportarten gefördert.

„Mein Ziel ist der Sieg im Youngster-Cup dieses Jahr und ein Platz in den Top-10 der EMX.“ Noah Ludwig, Motocrossfahrer (16)

„Mein Ziel ist der Sieg im Youngster-Cup dieses Jahr und ein Platz in den Top-10 der EMX.“ Zum WM-Lauf in Teutschenthal sagt er noch nichts. Falls er dort vorn ankommt, will der Zehntklässler von der Burgschule ins Profilager wechseln und bei seinem Trainer eine Ausbildung zum Fitnesskaufmann beginnen. Falls nicht, dann könnte es an die Fachoberschule nach Staßfurt gehen, überlegt er.

Andreas Kosbahn weiß, dass der Rennkalender international und national wie schon 2020 in das zweite Halbjahr verschoben werden musste. „Wir sind aber zuversichtlich, dass Noah 2021 bei WM- und/oder EM-Rennen am Start stehen wird.“ Und fokussiert den Sieg anpeilt, wie er es schon seit vielen Jahren tut.

Er war Landesmeister und auch Deutscher Jugendmeister. „Springen mag ich schon gerne“, bestätigt Noah Ludwig eine Aussage aus einem MZ-Beitrag von 2012. In dem Jahr hatte er alle Landesmeisterschaftsrennen gewonnen und war nie mit Technikschaden ausgefallen. Sein Vater ist schließlich sein Technik-Chef.

Seit zwei Jahren fährt Noah nicht mehr Landes-, sondern nur noch Deutsche Meisterschaften, die ADAC-MX-Masters, in der auch viele internationale Fahrer starten. (mz)