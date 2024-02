Aschersleben/MZ - Anfang Februar ist es noch kalt und nass. Wer jetzt mit dem Fahrrad unterwegs ist, der radelt meist nicht nur zum Spaß. Auch Sven Habich vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) weiß, dass noch kein richtiges Fahrradwetter ist. Aber er hat die Zeit genutzt, um für die Regionalgruppe Salzland-Aschersleben die nächsten Touren zu planen und genau auszuarbeiten.

Acht Touren hat Habich in diesem Jahr mit Start und Ziel in Aschersleben auf dem Zettel. „Es geht in die unterschiedlichsten Regionen“, erklärt Habich. „Ziel aller Touren ist das Entdecken der näheren Umgebung und das gemeinsame Bewegen in der Natur“, sagt der Ascherslebener. Die Titel der Touren klingen interessant.

Eine Anhalt-Tour, eine Bad-Tour, Mittsommernachts-Tour, Flüsse-Tour, ein Friedensfahrt-Spezial und eine Lichterfahrt sind beispielsweise geplant. Höhepunkt wird mit Sicherheit die Teilnahme am diesjährigen Salzlandradeltag mit Ziel in Klein Rosenburg am 5. Mai. Mit 80 Kilometern wird dies aber nicht einmal die längste Strecke sein.

Start am Ostermontag

Das Tour-Jahr des ADFC beginnt bereits am 1. April, dem Ostermontag, mit einer Frühlingstour, deren Ziel noch nicht verraten wird. Am Tag der Arbeit, dem 1. Mai, sind die Fahrradenthusiasten auf den Spuren Anhalts unterwegs. Auf einem Rundkurs nach Ballenstedt wird auch der sanierte Bahnhof unweit des Schlosses und Schlossparks besucht. Die 62 Kilometer werden eine erste Einstimmung auf die vier Tage später, am 5. Mai, folgenden 80 Kilometer beim Salzlandradeltag sein, für den die Ascherslebener im Vorjahr Zielort und Gastgeber der Sternfahrten waren.

Höhepunkt der Ascherslebener ADFC-Mitglieder wird wieder der Salzlandradeltag sein. Nachdem Aschersleben 2023 Gastgeber für Hunderte Radler war, geht es diesmal nach Klein Rosenburg. (Foto: Detlef Anders)

Im Juni sind zwei Events geplant. Am 16. Juni ist die Bad-Tour zum Froser See mit 40 Kilometern die kürzeste Tour des Jahres. Zwei Wochen später, am 30. Juni, wartet dann die Mittsommernachts-Tour mit einem Picknick am Bremer Dammteich bei Gernrode. Die Tour in den Harz wird mit „bergig, langsam und lang“ beschrieben, doch nach Brotzeit geht es ja bergab. Wer nicht so weit fahren möchte, könnte auch mit dem Auto beispielsweise nach Ermsleben fahren und unterwegs dazustoßen, sagt Habich.

Sommerpause im Juli und August

Im Juli und August wird es keine geführten Touren geben. Am 1. September geht es dann mit der 70 Kilometer langen Flüsse-Tour an Eine, Leine und Selke weiter. Unter dem Titel „Friedensfahrt-Spazierfahrt“ wird am 22. September zur mit 85 Kilometern längsten Radtour ab Aschersleben eingeladen. Rund um Klein-Mühlingen sind es unter Leitung von Uwe Schlegel insgesamt 85 Kilometer. Zum Jahresausklang steht schließlich am 21. Dezember noch eine 20 Kilometer lange Lichterfahrt im Tourenplan von Sven Habich.

„Wir machen das seit sieben Jahren“, berichtet Habich. Zwischen fünf und 20 Teilnehmer sind es meist auf einer Radtour. „Wir fahren immer, es sei denn, es regnet extrem“, sagt er. Anmeldelisten gibt es nicht. „Wer da ist, ist da. Es soll keiner verpflichtet werden, zu fahren“, schildert der engagierte Radler. Es können alle mitfahren, die Lust haben. Kinder unter 14 Jahren jedoch nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten, schränkt er ein.

Gastgeber der Jahresversammlung

Als Ascherslebener freut er sich, dass seine Stadt am 16. März Gastgeber der Jahresversammlung des Kreisverbandes Salzland sein wird. Mehr als 40 Prozent der 92 Mitglieder kommen aus der Region Aschersleben, weiß Habich. Nachfragen beantwortet er unter Telefon 0170/8648031 oder per Mail an [email protected].

Treffpunkt für alle Radtouren ist jeweils auf dem Parkplatz der Stadtwerke Aschersleben. An den Tour-Tagen wird jeweils um 9.30 Uhr gestartet. Nur zum Salzlandradeltag werde es eine andere Abfahrtszeit geben, die aber noch nicht feststeht, nennt Habich eine Ausnahme. Die Teilnahmegebühr beträgt jeweils drei Euro, für ADFC-Mitglieder zwei Euro.