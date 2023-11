Am Wochenende gibt es in Aschersleben und der Stadt Seeland so viele Weihnachtsmärkte, dass die Salzländer die Qual der Wahl haben – und ganz viel Abwechslung.

Wo der Weihnachtsmann in Aschersleben und im Seeland am Wochenende zu finden ist

Nicht nur in Aschersleben (Foto) lockt an diesem Wochenende der Weihnachtsmarkt, auch in vielen anderen Orten.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Aschersleben/Seeland/MZ - Oh, wie wird der Weihnachtsmann am ersten Dezemberwochenende ins Schwitzen kommen. Denn in Aschersleben und dem Seeland gibt es so viele Weihnachtsmärkte, dass der Rotrock kaum weiß, wohin zuerst er soll.