Winningen/MZ/hla/dan - 1:1-Unentschieden endete das Fußball-Kreisliga-Duell zwischen dem SSV Eintracht Winningen und Union Schönebeck II. Mit hohem Aufwand und großem kämpferischen Einsatz verschaffte sich der Gastgeber recht früh eine Feldüberlegenheit gegen die als Klassenprimus angereiste Union-Reserve.

So hatte die Eintracht-Mannschaft auch mehrfach gute Szenen, um vorzulegen. Doch in der finalen Angriffszone fehlte es an der nötigen Durchschlagskraft. Nennenswerte Aktionen gab es unterdessen im Vorwärtsgang bei den Gästen bis zur Pause kaum zu sehen. Sie waren zu oft mit sich selbst beschäftigt.

Nach dem Wechsel zeigte sich die Schönebecker Elf jedoch wie ausgewechselt, kam sofort zu Feldvorteilen und viel Ballbesitz. Der Gastgeber kam nach einem starken Konter inklusive Strafstoßtor durch Maik Aigner (50.) allerdings trotzdem – wie aus dem Nichts – zur Führung. Doch die Gäste machten weiter mit hohem Tempo und recht schnell war der Ausgleich durch Tim Cedrik Rotte (56.) perfekt.

In weiterer Folge fehlte es der Reserve der Elbestädter trotz Feldüberlegenheit und fußballtechnischen Vorteilen an Zielstrebigkeit im Vorwärtsgang. So kamen die kämpferischen Gastgeber wieder besser zum Zuge und es entwickelte sich eine Schlussphase auf Augenhöhe. Chancen zur Führung hatten beide Teams, oft gab es aber auch Leerlauf. Vielen Akteuren war die über zweimonatige Winterpause anzusehen.

Während Union II den Spitzenplatz an den punktgleichen SC Bernburg II abgeben musste, machte Winningen einen kleinen Schritt nach oben im Tabellenkeller, da die direkte Konkurrenz nicht punktete.